4代老店「蒸」功夫 古早味年糕夯

沒有店名的年糕老店，靠的是口耳相傳和實在的口感，傳承至今已第四代。（記者邱芷柔攝）

2018-02-11 15:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕年糕是農曆春節最具代表性的味道，對客家人來說更是過年祭祀的重要角色，屏東內埔鄉有家傳承4代的年糕店，以古法炒糖幫年糕上色，每個年糕必須蒸超過4小時，在機器化大量生產的年代，成為地方少數僅存的手工年糕店，每年春節前夕吸引絡繹不絕的人潮。

第3代業者陳庭珍說，年糕是過年拜拜供桌上的必備品，早年家家戶戶都會自己炊糕，但製作年糕耗時費力，所以後來就委託村莊內技術較好的人製作，現在則有許多工廠大量生產，手工年糕幾乎快要沒有人做了。

將磨好的糯米粉放入攪拌器中，倒入手工炒煮的糖及熬煮過的乾紅豆沙，有別於一般年糕在黏稠流動狀態填裝，客庄手工年糕必須趁著年糕硬度仍高時，就放入自製的鑽孔碗盆中，在大火滾燙的蒸爐中蒸4個小時，出爐後就是香氣四溢的軟Q年糕，因為工序耗時，每天僅能產出約400個年糕。

陳庭珍說，一般年糕蒸的時間只需要1小時，他們則是堅持蒸超過4個小時，也因此不加防腐劑，就能延長年糕的保存期限，放置10天至15天都沒有問題。

沒有店名的年糕老店，靠的是口耳相傳和實在的口感，除了應景原味與紅豆口味年糕，店內還有逾10種的手工糕粿，像是發糕、紅龜粿、鹹湯圓、芋頭粿、蘿蔔糕、蘿蔔絲粿、草仔粿、鹹包子、紅圓等。

今年64歲的陳庭珍將年糕店交棒給兒子經營，她說，她做糕餅做了30年，婆婆的母親是第1代，傳到現在已經是第4代在做，雖然每年只做一次年糕，不少老顧客在過年前一定會找上門，雖然第1代用手混糯米粉、柴火蒸燒到現在漸漸以機器攪拌、瓦斯蒸煮取代，只能算得上半手工，但不變的是家傳的口味與心意。

內埔客庄的古早味年糕，必須蒸超過4小時才能出爐，因為工序耗時每天限量供應，成為年節搶手食品。（記者邱芷柔攝）