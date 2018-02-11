歷史課這樣上 南郭學生搞懂「文化資産」的價值

南郭國小歷史走讀不再「捨近求遠」，把學區的「南郭郡守官舍群」做一番了解。（記者顏宏駿攝）

2018-02-11 15:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣教育處今於員林市育英國小舉辦「創新100這樣做」教師研習課程，邀請全國多位「教學創新」老師講演，其中彰化市南郭國小老師陳宥妤、吳嘉明分享他們帶孩子了解學校旁「南郭郡守官舍」的經驗，她們說，以往「走讀課」都往鹿港跑，「學生沒感覺」，就地取材，了解文化資產荒廢的原因，反而激發學生的學習興趣。

陳宥妤說，以往台灣史課程，學校考量「課本」跟「實地」結合，辦理歷史走讀，鹿港總是「走讀課程」的首選，但多年上下來，學生還是不了解什麼是「文化資產」，看到彰化市不斷出現拆除老建物，學生不知道「這有什麼不對？」。

陳宥妤表示，她因為接觸「守護南郭郡守官舍」的團體，該官舍群就位於學區，許多學生們每天經過，卻不知它的由來。去年把「南郭郡守官舍」當作走讀課程的討論主題，引起學生高度的興趣。

陳嘉明說，他們從「一無所知」破題，帶學生上街頭問居民「你知道南郭郡守官舍嗎？」幾乎所有人都不知道，他們再找到當地里長，由里長作初步的講解。

陳嘉明表示，學生們從一連串的對談中，了解南郭郡官社的源流和它的獨特性和使用現況，接著又到北斗鎮及雲林縣虎尾鎮走讀同樣性質的官舍，他們發現虎尾郡守官舍已經成為台灣文化資產再利用的典範，北斗郡守官舍也經過修建成為藝文展覽的場所，而南郭郡守官舍還是廢墟一片。

陳宥妤指出，經過一個學期的走讀，學生們小小的願望只是想進去一探究竟，然後在那裡上歷史課。但為了實現這個願望必須找公部門，他們透過里長找到文化局文資課，由文資科長為學童上文化資產課，接著學生參與南郭郡守官舍的公聽會，最後終於實現進入南郭郡守官舍的目的。

陳宥妤強調，因為「歷史建物」就圍繞著學校，全彰化市有幾百棟老屋或古廟，一棟老建築就是一個故事，這課本都沒有記錄，學生透過街彷問答，發現問題，設定目標，都是自己來，過程都可以成為自己追尋知識的方法。

南郭國小歷史走讀不再「捨近求遠」，把學區的「南郭郡守官舍群」做一番了解。（記者顏宏駿攝）