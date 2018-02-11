情人節到桃園農創市集 擁吻比賽冠軍獎金8888元

桃園農創市集設有80多個攤位，並每天舉行不同活動吸引客源。（記者陳昀攝）

2018-02-11 15:40

［記者陳昀／桃園報導］位於八德的桃園農創市集即日起至14日設有年貨大街，明天連3天舉行骰子吹牛、春聯接龍及擁吻爭霸賽，前2天冠軍得主可獲得3600元開運紅包，壓軸的擁吻大賽冠軍獎金則是8888元，另每天有消費抽獎活動，要讓大家喜迎新年。

桃市農業局輔導科長余誌松指出，明天第一場主題活動為「迎春試手氣—骰子吹牛大賽」，中午12點起在農創市集消費滿300元就能報名參賽，限100人，下午1點開始展開淘汰賽；後天「迎春吉祥話—吉祥話接龍書法大賽」從上午11點開放報名，消費滿300元可報名、限50組參賽，在30秒內完整寫出吉祥話即可過關，兩場活動最終冠軍都能拿到開運紅包3600元。

余誌松表示，2月14日適逢小年夜、西洋情人節，也是年貨大街活動最後一天，因此壓軸活動「擁吻比賽」冠軍獎金、報名門檻都提高，消費滿800元可報名，下午1點40分以前必須完成報名手續，情侶必須依指定動作接吻，撐到最後的冠軍就能拿下8888元，整年一路發。

農業局提醒，年貨大街活動期間，消費滿600元可獲得1張刮刮卡、滿1000元再送一張，每天限量300張，獎項有健康有機蔬菜、多肉盆栽及1688元、8888元的現金紅包。

農業局長郭承泉表示，桃園農創市集年貨大街這次有80多個攤位，有手工漢堡、客家小吃、石板烤肉等美食可以品嚐，也有鳳梨酥、牛軋糖、果乾、茶品等年節伴手禮，還有新春盆栽、手作編織小禮品、文創明信片、手寫春聯等小禮物，歡迎大家前往。