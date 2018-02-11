教保員「宅配親情」 帶憨兒返家團圓

衛福部臺南教養院今以專車載送院生返家，全程陪同的教保員再自行搭車返院，宅配親情20年，院生家屬握著院長張瓊月（左三）的手稱謝不已。 （記者王涵平攝）

2018-02-11 15:13

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部台南教養院今以專車載送院生返家，全程陪同的教保員再自行搭車返院，宅配親情20年，院生家屬直稱感心。

台南教養院院長張瓊月表示，院生來自全國各地，每逢春節，家屬常需舟車勞頓到院接送孩子，因此從民國88年起以專車載送院生返鄉，讓經年住在機構的院生在春節前順利返鄉，與家人共享天倫之樂。

今天安排北線、南線兩部專車，46名院生在教保人員陪同下搭乘專車，還有院生親自烘焙的米麵包帶回家與家人分享。

院生的行李還包括一張寫滿叮嚀作息、健康狀況以及服用藥物注意事項的紙條，由於路程遙遠，院方還準備午餐餐盒、飲水等，北線專車一路行經彰化、台中、苗栗、桃園、台北、基隆；南線專車行經台南、高雄、屏東等地。

院生阿華抵台北時，逾80歲的媽媽在場等候，雙手緊握阿華，不停地向教保人員道謝，感謝教養院提供的服務，才有機會年年與女兒阿華團聚。院生阿風的弟弟因工作繁忙，無法時常南下探視阿風，教養院每年的專車服務，讓阿風年年可與弟弟一家人圍爐團聚。

院生安全送達後，隨行的教保人員從基隆轉搭火車、高鐵、接駁公車等交通工具返院，教保員表示，雖然辛苦，但看到院生與家長相見、相擁的那一刻，「親情宅配」任務相當值得。