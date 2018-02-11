響應國際女科學家日 清大與竹女辦闖關拿科學福袋

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）

2018-02-11 15:03

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學物理系教授戴明鳳響應聯合國「211國際女性科學日」，今天下午與新竹女中在巨城購物中心舉辦闖關拿科學福袋的活動，吸引不少民眾來闖關，還能在農曆春節假期在家玩科學。

清大教授戴明鳳說，學校響應性別平等的國際議題，去年短時間內就獲得台灣科學界、科技界和教育界學者大力支持，有國家實驗研究院和文曄教育基金會贊助實驗材料包的科學福袋製作經費，清華物理系也加碼五百份科學福袋，盼透過女性科學日推廣科普教育。

此次科學闖關遊戲，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來認識女性科學家，還有能體驗怒髮衝冠的靜電設備，認識宇宙物理的「黑洞遊戲」，只要完成8個關卡就能把科學福袋提回家，福袋內有六種動手玩科學的材料包，像是神奇的錯視覺、魔術存錢桶、紫外光變色珠等，讓不少大小朋友都愛不釋手。

新竹女中校長呂淑美說，學校很榮幸能成為女性科學家日的闖關關主，也覺得這項活動很有意義，可以鼓勵年輕女性參與科學研究，讓女性學生也勇敢挑戰科學，不讓科學成為男性的專利，而女性科學家的表現也不輸男生，其中居禮夫人就是典型代表。

戴明鳳說，呼應「女性科學日」活動，科學福袋只贈送給完成闖關的「女性朋友」，不少男生為拿科學福袋，也跟著媽媽及女性友人一起闖關，享受科學樂趣，很多女生闖關後，也都說，科學好有趣。其他全國福袋發放地點也可參考：全台各地活動&福袋資訊。

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）

清華大學和新竹女中在巨城購物中心舉辦女性科學家日，由新竹女中學生擔任關主，邀請民眾來闖關，體驗科學遊戲，還可獲科學福袋，大小朋友都玩科學玩得開心。（記者洪美秀攝）