怎能不救故鄉人？ 基市特搜周民強第一時間銷假救震災

206花蓮震災發生時，基隆市百福消防分隊小隊長周民強（左）正好回花蓮光復老家探親，主動銷假投入救災。（記者林欣漢攝）

2018-02-11 14:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕206花蓮震災發生時，基隆市百福消防分隊小隊長周民強正好回花蓮光復老家，地震後他馬上向基隆市消防局長陳龍輝請命，投奔災情最嚴重的雲門翠堤大樓搶災，他兒子周偉承說，父親認為花蓮是他的家鄉，如果他不救，那要誰來救，「花蓮人怎麼能不救花蓮人」。

基隆特種搜救隊今天完成任務返回基隆消防局，受到鄉親熱情迎接，家人看到他們平安歸來都相當感動，小朋友開心撲到父親身上，給父親一個大大的擁抱，但周民強仍表情凝重，掛心震災現場及後續重建工作。

53歲的周民強與妻子在6日開車回花蓮探望家人，沒想到當天深夜就遇上強震，他一整晚睡不著，緊盯最新災情進度，並主動向陳龍輝請命銷假救災，7日立即與南下的基隆特搜隊員會合展開救援，「我想為自己的故鄉盡一份心力。」

基隆消防局長陳龍輝表示，此次基隆特搜共投入三十三人支援救災，不眠不休連續工作六十六小時，期間曾遭遇餘震、瓦斯外洩等狀況，造成救援行動數度中斷，搜救人員不放棄任何一絲希望，持續與時間賽跑，尋獲四具罹難者遺體，惋惜的是未能即時救出受困民眾，直到今上午現場宣布搜救告一段落，才啟程返回基隆，是最後一批撤離現場的救難人員。

基隆市長林右昌致贈慰問金，代表市民向所有基隆特搜隊員致意，稱讚他們是花蓮、基隆及台灣的英雄，平常苦幹實練，不眠不夜的執勤，圓滿完成任務。

基隆市長林右昌致贈慰問金，代表市民向所有基隆特搜隊員致意。（記者林欣漢攝）

基隆特種搜救隊今天完成任務返回基隆消防局。（記者林欣漢攝）

基隆特種搜救隊今天完成任務返回基隆消防局，家人看到他們平安歸來都相當感動。（記者林欣漢攝）