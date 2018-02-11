壞榜樣！賓士婦「人肉佔車位」 小孩拉衣角勸讓位

2018-02-11 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕真是最差的身教！昨天一名網友開車到林口三井購物中心消費，沒想到要停車時卻碰到一名婦人「人肉佔車位」，還理直氣壯嗆聲「我們先到的」，說什麼就是不肯讓位，而一旁年幼的孩童似乎看不下去，頻頻過去勸說把車位讓出來，但婦人就是打死不讓。原PO氣不過將這段影片貼上網，感嘆的說「小孩子都比你懂事，知道理虧叫媽媽離開」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文，表示和家人去林口三井逛街，卻遇到人肉佔車位的情況，「黑色外套大姐說小孩子等很久，好幾度拜託我們，X，紅色圍巾大媽態度這麼差，真的狂到飛上天，沒把你揪出來太對不起國家了」。

影片中可見，婦人身旁的小朋友看到兩方為了車位僵持不下，童言童語的先向婦人勸說，「妳讓他停好不好，如果還有空位我們在停好不好，這樣最公平，好不好？」，甚至還多次拉著婦人的衣角，勸說把車位讓給原PO，但婦人完全無動於衷，擺明就是要「人肉佔車位」，還大言不慚的強調車位先搶先贏。原PO眼看好聲好氣請對方離開沒用，氣得說要拿出手機錄影並PO上網。

許多網友看完影片都怒了，紛紛留言批評，「賓士大媽！比你的孫子還差勁」、「好丟臉 不知道她的親戚看到沒」、「這是停車場不是停人場更不是停×間，給車停的不是給人停的」、「歹竹出好筍...吃相難看哦」、「這樣要怎麼教育小孩啊？」、「看來這家只有小孩子有讀書...其他的我只能說米白吃了」。

另外也有網友稱讚這名小男孩，「從這小孩身上我看到台灣未來的希望」、「小朋友很懂事，沒被大人自私的行為影響」、「小孩很棒棒~」、「還好小孩不錯，出污泥而不染！！」、「小朋友真的很棒！台灣有救了！」。