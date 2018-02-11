浴火鳳凰現代版 南投「茶二指」故事館重新開幕

南投縣名間鄉「茶二指」故事館，完成火災重建工作後，在今日重新開幕，負責人楊國珍（打領結者）與大家開心合照。（記者謝介裕攝）

2018-02-11 14:14

〔記者謝介裕／南投報導〕位於參山國家風景區的南投縣名間鄉「茶二指」故事館，今日在為花蓮災民祈福聲中重新開幕，期間，還藉由火燒鳳凰、飛天鳳凰方式，鼓勵花蓮民眾將地震抖落的塵土，化為振作的養分，相信不久的將來，也一定能與該故事館一樣浴火重生﹗

「茶二指」故事館係台灣首座結合茶文化的觀光休閒園區，占地面積約3500坪，為2層樓建築物，區分台灣與外國茶產區與發展史、製茶體驗與品茗區、茶知識問答互動區與愛心茶點區等4大主題，不過，在去年12月15日發生祝融之禍，造成全館嚴重受損，歷經1個月來努力，終在農曆春節前完成重建，與大家提前「圍爐」。

故事館創辦人楊國珍指出，將把開幕1日所得悉數捐贈花蓮縣政府，以表對災民關懷的一點心意，且重建完工後的故事館，也將響應中央青農返鄉政策，免費開放在地青農進駐園區，幫助青農拓展茶葉相關加工產品，為南投茶產業、文化、觀光發展盡分心力。

然而，最令各界好奇的是，為何館名叫做「茶二指」?楊國珍表示，「茶二指」台語發音就是「短二指」，因他從小就對製茶有興趣，8歲時不慎被製茶機輾斷左手中指與無名指，便被取了「楊八指」的綽號。

楊國珍說，小時候對此綽號，相當難以接受，長大後，因求職四處踫壁，更對綽號產生厭惡感，但最後心念一轉，以自身斷指為題材，透過俏皮、活潑方式呈現茶文化，不但順利傳承楊家4代百年歷史的茶園，如今更展現「打斷手骨顛倒勇」的精神，如此快速完成故事館重建及復建工作，對身障朋友與遭地震重創的花蓮民眾而言，都別具勵志的教育意義。

南投縣名間鄉「茶二指」故事館，完成火災重建工作，今藉鳳凰圖騰隨汽球升空方式，象徵重生及重新開幕。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉「茶二指」故事館，完成火災重建工作，今以浴火鳳凰方式向各界宣告重新開幕。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉「茶二指」故事館，完成火災重建工作，今以浴火鳳凰方式向各界宣告重新開幕。（記者謝介裕攝）