竹市最美的海景鹽水圖書分館 將改善成通透多元的圖書空間

新竹市鹽水圖書分館的使用率高，且鄰近西濱公路豎琴橋附近，有海景圖書館美譽。（記者洪美秀攝）

2018-02-11 13:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市圖書館鹽水分館位於鹽水公園內，因鄰近海邊，走出圖書館或2樓就可眺望美麗海景，又被稱為「海景圖書館」，鹽水分館於今年1月啟動館室內部裝修工程，將打造開闊的閱覽環境，期許改裝後的鹽水分館，成為大小朋友親子共讀的溫馨空間，讓閱讀種子向下扎根。

新竹市文化局表示，鹽水分館民國102年成立，座落西濱公路豎琴橋附近，設置在鹽水社區活動中心2樓，以南香山區居民為服務對象，是竹市第5座公共圖書館，每年有近八萬人次入館，鄰近內湖國小、 大湖國小、 南隘國小，經常辦理遊戲繪本、趣味講座等親子活動，假日常見爸爸媽媽帶著孩子來體驗閱讀樂趣，是香山區孩子們假日最喜愛的去處之一。

而鹽水分館室內樓中樓的設計很別緻，2樓可取角度眺望遠處海邊，步行館外還可欣賞海景與豎琴橋景觀，有「書戀鹽水．海天相伴」的特色，還被稱為海景圖書館。讓閱讀不是關在圖書館裡，而是結合環境打造獨特的閱讀旅程。

鹽水分館起初由在地熱心人士共同發起，定位為社區圖書室，因此空間格局以小型閱覽為主，運用實體牆進行隔間，導致館內空間零散難以妥善利用，文化局考量當地閱覽需求與環境缺失，向教育部爭取補助推動「鹽水分館閱讀環境改善工程」。

未來鹽水圖書分館將拆除所有隔間，打造穿透視覺的館室環境，透過不同造型、色系的擺設，塑造活力、趣味的多元空間感，並進行不同服務區的簡單區隔，運用天花板、天窗及燈光，營造舒適且有朝氣的氛圍，讀者可在舒適的空間中，享受閱讀、感受閱讀。

除空間改造，文化局也會在鹽水圖書分館進行空調設備，將原有舊型獨立分離式冷氣改裝設氣冷式冰水主機空調系統，以改善夏日館內悶熱現象，兩項工程預計5月底前完成。

文化局表示，工程施作期間，在鹽水圖書分館1樓入口處設有臨時閱覽室，受理還書，拿取通閱與預約資料等服務，也提供當日報紙及部份期刊雜誌可於館內閱覽，降低施工對讀者造成的影響，另因大部分圖書封箱暫存與網路設施停止使用，若讀者有館內自修與電腦使用等需求可到竹市其他公共圖書館使用。