中捷綠線G11場站聯開案 月底招商 總銷上看30億

G11站基地在五權西路與捷運綠線交會處，將成交通轉乘關鍵節點，前景可期。（台中市交通局提供）

2018-02-11 13:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線年底試運轉，五權西路與文心路交叉口的G11共構開發場站，周邊是5期、7期及8期重劃區，整體環境及公共設施完善，預計月底對外招商，基地可打造地下5層、地上25層大樓，總銷上看30億元，發展前景可期。

市府交通局表示，五權西路是南屯最重要的東西向軸線之一，往東連結國美館與美術園道，往西則可銜接國1南屯交流道、台74線與環中路，文心路上的捷運綠線是台中軌道運輸骨幹，往北直達新市政特區並銜接未來的捷運藍線，往南則可直達大慶與烏日，無縫換乘台鐵及高鐵，G11站有重要鐵公路幹道優勢，交通便利性高。

交通局長王義川指出，G11站不僅本身周邊生活、消費及休閒機能完善，更位於軌道與公路兼具的交通軸線上，商業發展也具相當潛力，像是東側的國美館每年都有上百萬人次造訪，這還不包括周邊美術園道的遊客，在軌道經濟學的概念下，未來將可透過iBike和公車轉乘，打造G11站成為捷運進出國美館的新門戶，不只可以減少假日館區週邊交通壅塞及停車問題，也讓更多人潮匯聚在G11站，讓未來共構開發大樓有更多元的可能性。

王局長表示，G11站不只是捷運綠線與東西向道路間的轉運樞紐，而且從大台中軌道路網軌道來看，恰巧位在G9和G13這兩個轉乘站的中間，未來可迅速換乘捷運藍線或台鐵，前往高鐵站更可一路直達，擁有三鐵四線連結優勢，完全符合軌道經濟學的新世代TOD（以公共運輸導向為發展）開發概念，開發潛力絕對令人期待。

捷運綠線G11站共構開發基地位於交通要衝，將扮演捷運進出國美館的門戶，人潮與商機潛力無窮，未來更將有南山文心廣場的百貨影城進駐周邊，生活休閒機能優越，後續投資發揮空間大。全案預計2月底前對外公告招商，歡迎投資人及早參與，搶得軌道經濟學趨勢下的燙金契機。