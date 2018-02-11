沒有印章的時代 200年前地契真品首度展出

博物館典藏的清嘉慶8年（1803）八里坌仔社「給永佃墾批契」，呈現當時經濟及社會現象，是地方社會史研究之重要史料。（十三行博物館提供）

2018-02-11 12:57

〔記者陳心瑜／新北報導〕沒有印章的時代，交易是如何立契呢？新北市立十三行博物館即日起展出200年前的地契真品，上面有大大的兩個手印，手印中央還寫著「福手印甘愿」及「祿甘愿手印」，代表立契人是阿福與阿祿兩人，民眾可從中一窺清末漢人與平埔族交易的故事。展期至今年6月3日，春節期間休館除夕、初一，初二起正常開館，歡迎民眾參觀。

十三行博物館表示，博物館典藏的清嘉慶8年（1803）八里坌仔社「給永佃墾批契」，呈現當時經濟及社會現象，是地方社會史研究之重要史料。從地契的內容可看出，阿福、阿祿兩兄弟因需要錢買種子，只好委託仲介將土地移給漢人耕作。

特別的是，契約中署名白番阿福、阿祿，白番是清朝中期漢人分類原住民族的其中一類，指的是生活習慣幾乎與漢人一樣的原住民族，也就是現在所稱的平埔族，可見契約是漢人所擬，因當時平埔族人無印鑑，雙方蓋手掌印表示契約成立。地契中註明用190佛面銀交易，指的是上面有人頭像的錢幣，當時民間流通貨幣有清朝的硬幣、私人錢莊指幣以及西方的銀幣，其中有人頭像俗稱佛面銀的西班牙貨幣，最常用於土地交易。

館長陳春蘭表示，為了讓觀眾認識珍貴文物的內容與歷史，去年6月起開展的八里時光機常設展中，利用互動裝置將此地契以動畫呈現，受到觀眾喜愛，即日起到今年6月3日首度將指定為一般古物的實品地契與互動裝置共同展示，讓民眾能近距離感受兩百年前的庶民生活交易土地的樣貌，展覽資訊可至十三行官網或粉絲頁查詢。