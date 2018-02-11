向罹難者靈堂捻香 賴清德：中央會與地方站一起

行政院長賴清德中午在花蓮縣長傅?萁的陪同下，到「震災罹難者聯合靈堂」捻香致意。（記者王峻祺攝）

2018-02-11 12:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮6日地震後，搜救任務今早確定終止，總計17人罹難，行政院長賴清德中午在花蓮縣長傅崐萁的陪同下，到「震災罹難者聯合靈堂」捻香致意，會後接受採訪時表示，後續震災跟重建工程面臨事項多，行政院一定會跟花蓮縣政府站在一起！

中國罹難遊客丁家5口的家屬，今早抵達雲門翠堤大樓現場，花蓮縣長傅崐萁徵得家屬同意，在今天上午10點多宣佈尚未找到的丁文昌及何鳳華2人已經罹難，並立即停止搜救行動，大鋼牙等重機械進場，拆除雲門翠堤大樓。

行政院長賴清德今午至花蓮殯儀館「震災罹難者聯合靈堂」，向罹難者捻香致意，表示代表總統蔡英文到祭拜現場向17位不幸遇難身亡的罹難者表達哀悼之意，同時也慰問家屬。

他說，相信在花蓮縣長傅崐萁的帶領下，一定可以妥善協助家屬處理後事，後續的震災跟重建工程，要面臨的事情還很多，除了地方團隊會積極站在第一線協助外，行政院也一定會跟花蓮縣政府站在一起。

賴清德說，目前震災重建專案小組已經成立，由政務委員陳美伶、花蓮的女兒擔任召集委員，後續重建事宜會逐一處理，也敬請社會給傅縣長及花蓮縣政府多多支持，讓他們更有力量面對重建工程，讓花蓮鄉親能夠盡速恢復正常生活，讓陽光儘快再一次照到花蓮這個美麗的地方。

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