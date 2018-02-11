鎮長家年終大掃除 竟與清潔公司在網上互槓…

掃鎮長公館，被嫌手腳慢，Po網訴苦惹議。（記者顏宏駿翻攝）（記者顏宏駿攝）

2018-02-11 12:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一家清潔公司到某鎮長家做年終大掃除，雙方約定1萬9000元，鎮長夫人先付7000元訂金，不料鎮長夫人嫌掃得不乾淨，整天啐啐唸，該清潔公司一氣之把此事po到「爆料網站」，還貼上鎮長公館的門牌號碼，此事鬧到網路，雙方各說各話。

po網的張女是清潔公司負責人之一，她說，鎮長夫人没錢就不要擺闊，她們從早上8點半掃到晚上10點，整天啐啐唸，都是在「雞蛋裡挑骨頭」，盡是在「唰嘴咆」，沒有錢，就不要擺闊，是要讓人家知道妳「鎮長夫人官威多大嗎？」

張女將此事po到爆料公社，引發正反兩反評價，但負評居多，因為她把鎮長公館的門牌號碼po出來，恐引發觸法爭議。

一名鎮長的家人代為發言說，當初估價單說「6至7人」，結果來了4人，其實是2人在做，清潔公司男老闆報到後就開溜了，下午回來一直待在車上睡覺，老闆娘則一直推銷人參禮盒，2名工人做得要死，眼看到晚間9點，大家就寢時間快到，對方竟要家人自己拆房間門窗，自己擦「因為人手不足」。 該名鎮長家人到po網女子的臉書留言，清潔公司卻一直未回應。