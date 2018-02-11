情侶倆酒駕被抓這反應 讓警察都傻眼了

兩人又抱又親，讓警察很無言。（圖取自YouTube）

2018-02-11 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕不但威脅到自己的生命安全，也威脅到將別人的生命，雖政府不斷宣導，仍有人還是會酒駕，「臺北波麗士」臉書粉絲專頁PO出影片，分別是兩名酒駕的男子被逮之後的反應，網友看完後都覺得相當傻眼。

影片中一開始是一名男子被攔查酒駕，員警發現他全身都是酒味，要為他進行酒測，男子表示，自己在酒吧上班，客人的酒打翻，才會導致身上都酒味，後來又說，公司晚上吃薑母鴨，他不確定這樣會不會被測到。

男子在過程中故意吹很短的氣，讓酒測器無法測出酒精值，讓警方相當無言，最後終於測到0.35的酒測值。男子後來竟開始哭泣，邊哭邊說：「我不能被抓！」員警無可奈何地說：「哭沒有用！你自己喝以前要騎摩托車就該知道了！都大人了不要哭！」

另段影片則是情侶雙載，男方喝酒被抓，女友一直哭，還說：「我不要你被警察帶走，都怪我不好，讓你酒駕載我」男子則說：「好啦你在家等我消息。」但女友不斷哭泣，男子只好一直安撫：「沒事啦沒事，又不是妳的錯，傻傻的」。男子在員警面前親了一下女友，又接著說：「好啦，沒事沒事，不要哭，我給妳錢錢。」

影片曝光後引起網友熱烈討論，不少人都覺得這兩段影片讓人很傻眼，認為酒駕非常不可取。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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