屏鵝公路測照桿坐2望1 春節出遊小心荷包失血

台26線22.9K南北雙向的測照桿去年取締件數再上升。（資料照）

2018-02-10 23:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕下週春節各地將出現大量出遊潮，其中前往墾丁的屏鵝公路因為「避寒」行情，預期交通量大增，屏東縣交通隊日前調整全縣16隻測速照相桿地點，不過交通隊初步統計台26線22.9K的測照桿取締件數再上升，有坐2望1之勢，因該處是前往墾丁必經之路，遊客出遊小心荷包失血。

屏東縣交通隊去年淘汰包括底片式的老舊測速照相主機，目前全縣共63支測照桿，該隊表示，發現縣內部分路段用路人都已摸透測照桿位置，在空檔區域反而還加速如脫疆野馬般開得飛快，甚至發生死亡車禍，決定調整，是近年最大幅度的調動。

交通隊指出，105年取締件數最多的測照桿分別是台9線468.1K獅子鄉丹路段及台26線22.9K處居1、2，當時台9線測照桿為新設，加上速限僅40公里，短短7、8個月就以萬餘件取締登上第1名。

不過，去年106年取締量出現變化，目前測照桿雖以外地駕駛人的路段取締件數居多，應該就是外地人不熟悉地勢地形亦未遵守速限所致，但經交通隊初步統計，已設立3年的台26線22.9K處測照桿，去年取締件數卻是依舊不墜，甚至有超越台9線468.1K測照桿的跡象，有坐2望1之勢。

交通隊進一步說明，去年就已經發現進入恆春半島、墾丁的遊覽車變少，但尖峰時期小客車次數卻屢創新高，現在再輔以取締件數看來，墾丁雖有總人次減少現象，但小客車數量卻也有觀察到變多的趨勢。