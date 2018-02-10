情人節老公會送什麼禮物？ 網友：不是情人沒有禮物

2018-02-10 22:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕下週是西洋情人節，女性臉書社團有網友PO文，指老公從不會送禮物，並問網友「老公會送情人節禮物嗎？」，網友回應「不送禮」的不少，有人還說「不是情人，沒有禮物」，也有多位人妻甜蜜回應老公年年送禮，其中有人說「臉書是我的許願池老公的光明燈，要什麼寫在臉書」，讓網友羨慕不已。

下週三的小年夜剛好是西洋情人節，近幾天在女性臉書社團「女人的美麗與哀愁」，陸續有網友討論西洋情人節，人妻會不會收到老公送的禮物。身為人妻的網友們回應頗熱烈，答案有3類，一是「老公不會送禮物」，另一是「年年都送」，有的還加碼「生日、過年、在一起紀念日、結婚紀念日都送禮物」，還有一類是「過日子比過節重要」。

結婚後不曾收過老公情人節禮物的人妻，有人回應「送一肚子氣而已」，有人回應「不是情人，沒有禮物」，也有人說：「那天剛好是我生日，但什麼都沒有！」。

依然會收到老公禮物的的人妻，有人細數老公會送禮的節日，除中西情人節外，連耶誕節、結婚紀念日、在一起週年紀念日、過年、生日都有禮物，讓PO文版主回應「我羨慕慘了」。

還有一名網友的回應讓大家也超羨慕，因為她說「臉書是我的許願池老公的光明燈，要什麼寫在上面就可以了」，也讓收不到老公禮物的人妻感覺超幸福。