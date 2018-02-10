全台最浪漫 2018鹽水月津港燈節今晚啟燈

加上投射燈的水域燈景。（記者楊金城攝）

2018-02-10 21:31

〔記者楊金城／台南報導〕全台最浪漫、最美麗的藝術燈節─2018鹽水月津港燈節，今晚7點開幕啟燈，開幕首日就吸引大批遊客不畏寒風細雨前來遊賞，讚嘆說：「好漂亮，不虛此行」。

第7年舉辦的月津港燈節捨棄了以往慣例的開幕表演，今晚的開幕儀式更只花了15分鐘就結束，美麗水岸藝術燈景的演出才是主角，還給遊客沿著月津港親水公園步道盡情欣賞。

代理市長李孟諺說，月津港燈節具有最藝術化、國際化、創作化的三大特色，利用水域、水岸、綠樹和步道結合藝術燈景，打造出全台最浪漫的燈節，受到遊客喜愛和肯定，去年月津港燈節創下82萬遊客人次，6屆舉辦以來累積超過173萬人次參觀，歡迎全國遊客在農曆春節都來台南走春，遊賞月津港燈節，期許打破去年遊客人數紀錄。

市府文化局長葉澤山說，今年月津港燈節以「相約」為主題，由策展團隊邀請台、日、澳藝術家及大專院校徵件作品帶來全新視覺創作，共有48組件藝術燈景，有23天展期，燈區也首度擴大至水秀橋，布展範圍達10多公頃，藝術燈景作品，值得花2小時走訪。

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