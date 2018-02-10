長海國際同濟會寒冬送暖 邀700位弱勢圍爐

2018-02-10 22:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長海國際同濟會連續5年在農曆年前，發動會員捐助金錢與實物，為弱勢家庭舉辦圍爐活動。今天晚間在板橋區民生路莊敬公園旁舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」圍爐餐會，邀請新北市社福中心服務的單親、隔代教養、身心障礙者及弱勢民眾約700人圍爐，也提供每位參加者一個福袋，讓弱勢民眾在春節前夕感受到溫暖。

活動發起人為長海國際同濟會前會長朱耀輝，他同時是板橋知名餐廳「蔥油餅的故鄉」老闆，朱耀輝長期關心兒童，還認養家扶中心的3名孤兒，每人每月3千元，從國小認養直到現在就讀高中，朱耀輝低調現身在會場，來回巡視70桌餐點，看各桌菜色和茶水是否足夠。

朱耀輝表示，圍爐餐會逐年擴大舉辦，成為同濟會北二區每年的盛事，不僅所有友會贊助費用、募集物資，所有會員樂當一日志工，親自為弱勢家庭端菜上桌，發送福袋，一些慈善團體也共襄盛舉。

新北市副市長侯友宜在社會局長張錦麗、市議員周勝考等人陪同下，到場頒發感謝狀，感謝投入的善心人士。

侯友宜表示，非常感謝長海國際同濟會在5年前播下愛的種子，如今越來越茁壯，他每年都來參加，發現一年比一年盛大，不僅圍爐送福袋，還安排精彩節目，由會員親自上場表演歌舞，讓參加的家庭感受到滿滿的愛與關懷。