花蓮地震震跑遊客 春節連假退房率達8成

花蓮受到地震影響，今年春節的退房率達8成，恐連帶影響連假旅遊花蓮的觀光人潮。（記者王峻祺攝）

2018-02-10 21:01

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮6日深夜地震，震驚全台，一夕間奪走多條人命、逾百人無家可歸，更殃及花蓮最具代表性的「統帥飯店」，這一震不僅震垮老牌飯店，更嚇跑數萬名遊客，過年原已搶翻天的飯店旅館訂房系統，15日至20日的退房率竟高達8成，讓業者們不得不祭出「無償住宿延後」優惠，力挽花蓮觀光形象。

花蓮餘震漸平息，各界陸續展開災後重建作業，以觀光、農業及工藝產業為主的花蓮，在6日地震災後影響觀光業甚深，近日各飯店旅宿業者，已陸續接獲民眾退房電話，截至今日統計，6天連假整體退房率有8成多，讓業者相當無奈。

退房率飆升更連帶影響名產店業者收入，地震後市區多家商店紛紛拉下鐵門休業整理，往年春節連假平均湧入花蓮的20萬名觀光人潮，今年業者預估也恐剩不到一半，讓原本就已慘淡的花蓮觀光景氣更加雪上加霜。

花蓮縣健康美食協會前理事長劉瑞祺說，今年過年的觀光人潮，勢必會受地震影響縮減，其中有部分名產店業者的店舖，又因鄰近舊遠百危樓而暫時關閉，初估將會比往年同期減少約百萬元收益，但花蓮並不是危城，只是50年週期的地震太大了，深信花蓮人有能力很快復原。

「旅宿業者已考慮年節讓員工放假！」花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，地震發生至今，每家飯店旅宿業者的退房電話接到手軟，平均每一間飯店的退房率均達8成，甚至還有到9成5，部分業者考慮讓員工休假，也能少虧為盈。

花蓮翰品酒店總經理唐玉書說，花蓮具規模的旅館業，去年整年住房率僅約5成，可說是近10年最慘，冬天又是花蓮旅宿業淡季，地震後所有觀光業者均接到不少客人來電，要求退訂房間或延後住宿，目前有近40房退訂，但多以延後入住為主，因飯店提供「無償住宿延後」服務，盼能共同為振興花蓮觀光出一份力。