「足」感心！雨鞋不再硬梆梆 董ㄟ贈科技鞋墊護農民

歐立達公司董事長陳逸弘（左二）農家出身，深知農民的辛苦，免費致贈30雙科技鞋墊給溪州鄉農民。（記者陳冠備攝）

2018-02-10 21:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕農夫們長時間穿雨鞋，在泥濘裡務農，硬梆梆的鞋底容易造成足部酸痛，進而影響身體健康，出身農家的歐立達股份有限公司董事長陳逸弘，深知盤中飧得來不易的辛苦，決定免費提供30雙每雙價值3000元的科技鞋墊給彰化溪州鄉農民，用高科技減輕他們雙腿的負擔。

陳逸弘今天（10日）帶領團隊到溪州鄉喬咖啡夢想屋，以特殊的壓力量測版幫農民測量足部壓力，再依腿型、足弓型判別，剪裁出最適合農民的鞋墊尺寸，專櫃級的服務讓農民們受寵若驚，也大讚套上鞋墊的雨鞋「好像變輕了」！

陳逸弘說，去年與喬咖啡夢想屋老闆陳俊禎聊到返鄉開咖啡店的心得，聽聞當地農民長時間穿雨鞋工作，而有足部受傷的狀況，希望能幫農民找到方法解決。想到自己小時候也常穿雨鞋到農田工作，悶熱又不合腳，覺得不舒服，當時夢想，如果有一片能改善足體的鞋墊就好多了！

陳逸弘說，多年來，農民穿的雨鞋跟以前差不多，可是鞋墊科技已有很大的進步，公司生產的富足康足墊使用專利墊片，可支撐各類型足弓，達到吸震緩衝作用，決定提供30雙高科技鞋墊給溪州鄉農民，改善足部健康問題，也算為以前的自己圓夢。

務農20多年的李姓農民說，自己是高足弓，穿雨鞋很不舒服，加上科技鞋墊後，感覺雨鞋變輕，穿起來也舒服多了。明道大學休閒保健系學生江貞輝說，常到農田幫老農扛重物，自己是扁平足，搬東西蹲下容易往後倒，套上新鞋墊再蹲下時，變得輕鬆多了，覺得很神奇！

溪州鄉長黃盛祿今天也出席感謝陳逸弘董事長善行，他說，農民勤儉過日，常為工作忍耐犧牲健康，陳董看見農民需要，提供最高科技產品解決問題，及時獻暖，是溪州農民春節前最好的禮物。受贈鞋墊的溪州鄉民也帶來自產的溪州尚水米，與有機蔬菜回贈。