寒流南下明全台轉冷 下週二開始回溫到過年

新一波寒流將在今晚到明天南下，明天全台各地氣溫會持續下降。（資料照）

2018-02-10 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕一波寒流將在今晚起南下，明天全台各地氣溫會持續下降，北部、中部低溫僅11到13度，東部和南部低溫也只有13到16度。明天除金門是晴天，其他地區皆為多雲到有雨的天氣。

氣象局指出，今晚到明天將有寒流南下，氣溫會由北而南明顯下降。今夜到明晨台南以北、宜蘭地區低溫僅剩11至13度，高屏及花東約16、17度，提醒大家要做好保暖工作。明天白天北部地區氣溫約為11到14度，中部地區約13到19度，南部地區約為14到23度，東部地區約13到19度，外島地區則約7到14度。

《天氣即時預報》臉書指出，今天晚間有一波乾冷型寒流將來襲，這波寒流會是農曆新年前的最後一波冷空氣。預估從下週二白天起，氣溫就會明顯回溫，並持續到農曆過年。

另外，明天台灣東半部地區和西半部山區都會有局部短暫雨，其他地區和澎湖、馬祖則是短暫雨後多雲的天氣，僅有金門會是是晴天多雲的天氣。提醒民眾明天出門仍要攜帶雨具備用。

明天高屏、金門、馬祖等地空氣品質指標是「紅色」提醒（對所有族群不健康），宜蘭和花東地區是「黃色」提醒（普通），其餘地區則是「橘色」提醒（對敏感族群不健康）。