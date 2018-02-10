國際機場美食評比 台灣桃機全球第二

桃園國際機場美食，被美國業者評為全球第二。圖為桃園機場美食街。（資料照）

2018-02-10 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國業者發表了一份美國以外的國際機場餐廳評比，以品質、價格及餐點多樣性進行綜合考量，選出全球15家「最好吃」的機場。其中台灣桃園機場排名第二，僅次於日本的成田機場，第三名則是香港國際機場。

《RewardExpert》發表2018國際機場餐廳評比，日本東京成田機場以均分4.77拿下冠軍，評比中指出「成田機場內的餐廳品質好、價格低，堪稱當代最佳，並且有串燒、壽司、烏龍、丼飯等多樣美食，讓你的肚子和荷包都感到滿意」。

台灣桃園機場則以4.10分排名第二，評比指出「要不是多樣性稍低，台灣機場的評分將更加飛漲。同樣有著低價格和高品質餐點，桃園機場的美食部門相當認真。」評比中還推薦可以到「春水堂」享用美味的台式餐點。

第三名則是拿到4.03分的香港機場，評比認為香港機場可以說是沒有地雷，可以找到很多好吃的餐廳，不過價錢方面得分稍低。第四名則是3.94分的新加坡樟宜機場，評比特別推薦機場裡的頂級粵式餐廳，將給旅客特別的體驗。

《RewardExpert》2018全球國際機場餐廳評比前15名：

1.日本成田機場

2.台灣桃園機場

3.香港國際機場

4.新加坡樟宜機場

5.荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場

6.英國蓋威克機場

7.澳洲雪梨機場

8.西班牙阿道夫．蘇亞雷斯馬德里－巴拉哈斯機場

9.德國慕尼黑機場

10.英國倫敦希斯洛機場

11.德國法蘭克福機場

12.加拿大多倫多皮爾遜機場

13.法國戴高樂機場

14.西班牙巴塞隆納－埃爾普拉特機場

15.義大利羅馬－法林明高機場