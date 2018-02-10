春節首波車潮估14日晚間湧現 桃園國道交流道、景點實施交管

2018-02-10 16:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］農曆春節年假即將從15日開始，採買年貨及出遊的人潮陸續湧現，桃園市警局交通大隊表示，傳統市場、各大賣場、購物中心及旅遊景點周邊路段，因車潮眾多、違規情形也跟著提升，尤其高齡長者的安全最易受到影響，警方從連假前一週開始祭出強力執法及交通疏導，針對違規停車、車輛不禮讓行人、酒駕等情形加強取締。

警方也派員到駕訓班考照課程、道安講習，鎖定初考駕照、違規民眾進行相關宣導。

另，春節年假首波車潮，預計出現在14日下班到15日除夕，交大表示，屆時國道各交流道、桃園、中壢火車站、高鐵桃園站等各旅運處所周邊，將會湧現大批車潮，為分散車流，建議民眾可多利用國道夜間免收費時段（0點到5點）上路，避開返鄉尖峰時段。

國道高速公路局亦將從15到17日，封閉國道1號平鎮系統南下入口匝道，18、19日早上9點至下午2點，針對桃園市轄內國道3號大溪、龍潭交流道北上匝道實施高乘載管制，請民眾提前改道。

交大表示，旅遊熱區大溪老街、小人國及六福村，年假期間周邊道路將實施交管，相關措施如下，民眾可多利用替代道路：

1、介壽路、員林路、新興街路口管制：連假期間每天下午2點到晚上8點，於介壽路、新興街、員林路實施圓環單向管制。

2、大溪老街管制：連假期間每天下午2點至6點，普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議由普濟路左轉金城路→右轉康莊路→文化路或中華路→信義路→往台北或桃園方向，以外環道路紓解老街車流。

3、武嶺橋西端管制：連假期間每天下午3點至4點，視車流量封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。