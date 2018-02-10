民眾搶「佛心價高麗菜」大塞車 菜農頻道歉

2018-02-10 16:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕5000顆「佛心價高麗菜」，只花了5分鐘就被搶光光！

「這是在辦廠拍嗎？」彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵，今天開放高麗菜自採，每顆20元，比市價100高麗菜便宜太多，由於網路宣傳力量太驚人，原訂下午1點半才開放，結果從上午11點就有數十名民眾到場，還不到下午1點，面積2分大的菜田，塞滿5、600人，整個高麗菜田都是人。

由於菜田附近的產業道路全塞車，車陣長達2公里，陳文陵原本在指揮交通，眼看這不是辦法，因為整個田都是人，再不開放，車流都要從大園國小回堵到彰水路，只好吹哨子宣布開採，不到5分鐘時間，全部高麗菜就完全「淨空」。

不過，也有民眾陸續開車準備採高麗菜，看到車流全都嚇壞了，有人沒採到高麗菜，則是破口大罵，認為菜農就是應該要準時開放才對，讓「佛心」開放採高麗菜的菜農陳文陵，只能在旁一再道歉。

也有晚到民眾採不到整顆高麗菜，也在撿菜葉，準備回去給飼養的家禽吃，還有人是專程來打卡，包括準備投入縣議員選舉的參選人，都相中人潮，趕來分送文宣品，為民調鋪路。

陳文陵去年開放菜園，但10元高麗菜被民眾「偷跑」還不付錢，還被網友砲轟；今年改到下午採收，卻因為人潮太多造成塞車，提前半小時，又被民眾飆罵；陳文陵說，他決定了，明年不種高麗菜了，將要改種草莓，讓民眾自採秤重收費，才不會再被罵了！