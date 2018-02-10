莿桐花海節登場 裝置藝術吸睛

莿桐花海節登場 ，社區的創意裝置藝術，發揮畫龍點睛的效果。（記者詹士弘攝）

2018-02-10 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣莿桐花海節今天登場，受寒流及降雨量過少影響，主花區移至孩沙里社區，花海狀況還是不太理想，社區打造的裝置藝術，反而發揮畫龍點睛的效果。

縣長李進勇表示，雲林花海節除了傳統花海，莿桐鄉各個社區能展現創意，打造有農村風情的裝置藝術，現場還有許多雲林農特產品，在10日至20日活動期間也跨越農曆年假，歡迎全國鄉親到雲林行春看花海，一同感受雲林人的熱情。

鄉長廖秋蓉表示，花海節結合莿桐鄉社區設置「地方特色創意展示區」，不同區的花圃有著不一樣的風貌，同時設計票選活動，民眾可投票選出心目中最喜愛的社區裝置藝術作品，活動中更設計集章卡，民眾只要收集滿7個景點章，投票給喜愛的裝置藝術後，即獲得旺旺提燈。

春節期間將於花海區擇期發放賀新春小紅包，歡迎全國鄉親屆時來莿桐踏青賞花賺幸福。

今年花海開花狀況不太理想。（記者詹士弘攝）

莿桐花海節登場 ，社區的創意裝置藝術，發揮畫龍點睛的效果。（記者詹士弘攝）

莿桐花海節登場 ，社區的創意裝置藝術，發揮畫龍點睛的效果。（記者詹士弘攝）

莿桐花海節登場 ，社區的創意裝置藝術，發揮畫龍點睛的效果。（記者詹士弘攝）

莿桐花海節登場 ，社區的創意裝置藝術，發揮畫龍點睛的效果。（記者詹士弘攝）

莿桐花海節登場 ，民眾在花田中進行表演。（記者詹士弘攝）