1800萬改造 南庄農夫市集尋重生

「南庄鄉在地農產品農夫市集」，因地勢較低、不顯眼，且車輛出入口狹小，落得停擺收場；縣府爭取農委會水土保持局經費補助，以公園市集設計改造，今天動土，除設置顯眼的遊客觀景台，也將出入口拓寬為喇叭口，讓市集重生。（記者彭健禮攝）

2018-02-10 15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉124號縣道乙線旁的「南庄鄉在地農產品農夫市集」，3年多前風光開幕，但因地勢低、不顯眼，且車輛出入口狹小，落得停擺收場；縣府爭取農委會水土保持局1800多萬元，以公園市集設計改造，今天動土，除設置顯眼的遊客觀景台，也將出入口拓寬為喇叭口，讓市集重生。

南庄鄉124號縣道乙線為遊客出入南庄的門戶道路，市集於104年雙十國慶開幕，替在地農民、商家建立銷售平台，但因市集地勢較一旁124號縣道乙線低、不明顯，遊客車潮往往過而不入，且進出市集的出入口狹窄，也不利車輛進出，即便地方積極宣傳，人潮不如預期。

市集裡頭的攤商，索性將攤位移至路肩做生意，經地方反映，縣府向水保局爭取進行改善計畫，獲1800多萬元經費補助，今天辦理動土典禮。

縣府農業處長陳錦俊簡報指出，南庄農夫市集空間改善工程，規畫興選觀景塑木平台、貨櫃農夫商店6間12個攤位、旅客服務中心、人行道及車道、停車場及入口改善等，完工後，初期預估每月可吸引8千人次旅客，營業額估計可達160萬元，預計10月完工啟用。

縣長徐耀昌感謝水保局補助，將來完工後，市集也兼具休憩功能，增進遊客進場消費意願，提升農民收益和農特產品知名度，也增進124號縣道乙線道路交通安全。

今天的動土儀式，徐耀昌、縣議員鍾東錦、潘秋榮、鍾福貴、南庄鄉長賴盛為、代表會主席邱梓增、縣農會總幹事梁召明、鄉農會理事長徐榮水、總幹事陳乾安等人持鏟動土，並與村長、代表、鄉親等人共同焚香祈福工程順利、平安。

南庄農夫市集空間改善工程，規畫興選觀景塑木平台、貨櫃農夫商店六間十二個攤位、旅客服務中心、人行道及車道、停車場及入口改善等。（記者彭健禮攝）

市集生意不佳，攤商索性將攤位移至路肩做生意，但也危險。（記者彭健禮攝）

「南庄鄉在地農產品農夫市集」，三年多前風光開幕，但因地勢較低、不顯眼，且車輛出入口狹小，縣府今天動工改造。（記者彭健禮攝）