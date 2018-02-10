苦等20年...三峽北大安置宅住戶今歡喜入厝

2018-02-10 15:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕等了20年，三峽北大安置宅隆恩社區今歡喜辦入厝，新北市長朱立倫跟住戶們一起吃湯圓慶祝，77歲的陳金明說自己從黑髮等到了白頭，20年來搬遷多處，如今終於落地歸根。

當年因台北大學遷校至三峽校區，台北縣政府在民國86年辦理台北大學特定區區段徵收開發，為妥善安置被徵收戶，規劃以興建成本價格配售給被徵收戶，但安置戶申購意願遲遲無法順利整合，部分安置戶甚至提議改以配售土地，再由住戶自行興建。

朱立倫指出，從100年起，新北市府多次與住戶協調，取得共識的過程相當辛苦，直到102年開始動工興建，並由市府代墊工程款發包代建，期間更遭遇營造廠發生財務危機及更換施工團隊等危機，但最後總算在105年完工、106年中交屋，今天也趕在農曆年前兌現動工時的承諾，與住戶一起吃湯圓慶祝。

朱立倫說，北大隆恩社區興建5棟樓，每棟樓高14層、地下2層，提供安置住宅368戶，其餘28戶則作為只租不售的社會住宅，社區周遭有公園綠地、學校，日後更鄰近捷運三鶯線、國民運動中心，生活機能便利完善。

陳金明今與妻子出席入厝活動，他說自己等了20年，從黑髮等到白髮蒼蒼，現在則與妻子、兒子和兒媳一起入住，總算落地歸根；今年32歲的隆恩社區管委會主委陳信安則說，拆遷時他還在念小學5年級，當年左鄰右舍大多有親戚關係，情感緊密，更組自救會一起到縣府抗議，20年間大家各自四散，現在重新回到安置宅，有再團聚的感覺。