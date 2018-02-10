婆婆媽媽學春節應景盆栽花藝 不忘為花蓮「集氣」加油

2018-02-10 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕過年期間，許多民眾都會在家中擺飾盆花增添喜氣，台中市水噹噹關懷協會今天舉辦花藝課程活動，邀請老師示範講解盆栽組合；但因花蓮發生強震，死傷慘重，活動前學花藝的婆婆媽媽們一起為花蓮「集氣」加油，現場氣氛溫馨感人。

該協會今天在東區台中市勞工服務中心三樓綜合活動中心舉辦「「107年小盆花博研習與推廣活動」，吸引200多位民眾參與，現場百花爭豔，不少婆婆媽媽都笑說，自已動手作很有成就感，應景又美麗，尤其台中將舉辦世界花卉博覽會，這場結合花藝推廣活動寓教於樂，提前為花博暖身，別具用心。

花藝專家李碧娥表示，這次活動以粉色蝴蝶蘭、紅花蝴蝶蘭、小綠珊瑚、常春藤、紋竹蕉搭配小鞭炮、金元寶、乾苔、透明塑膠等裝飾品為主要材料，經過改造後就成為有創意的花藝盆栽組合，年節十分應景。

市民黃曉琪認為，最近地震頻傳，搞得人心惶惶，快要罹患憂鬱症，看到美麗的花藝，頓時心情開朗，希望暫時拋下煩惱，讓心情美麗一下，年節期間，家裡擺上花卉盆栽，不但增添喜氣，也賞心悅目，尤其花與發同音，希望新的一年運氣也都能夠發發發。

身兼協會理事長的市議員邱素貞表示，協會邀請16位花藝專家，現場指導民眾DIY，自己動手插出一盆氣氛十足、獨一無二的應景盆栽，但花蓮6日發生強震造成多人死傷慘劇，目前仍有民眾失聯待救援，令人十分心痛不捨，因此活動前特別與現場民眾一起為花蓮「集氣」加油，祈禱平安，度過難關。