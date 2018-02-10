芬園1萬棵櫻花大爆發 賞櫻不用上山

芬園鄉花卉休憩園區的河津櫻盛開，遊客紛紛拍照留念。（記者湯世名攝）

2018-02-10 14:50

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，正值櫻花盛開的季節，中部每逢假日都擠滿賞花民眾，其中彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府，種植的1萬棵「洲府枝垂櫻」、「河津櫻」大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「太美了！」紛紛搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。

芬園鄉花卉生產休憩園區園主張洲府以種梅花、櫻花起家，20多年前將原本長在山區的梅樹、櫻花樹種到平地，並加以馴化改良，終於成功栽培出種在盆栽、農地，便利民眾欣賞的熱帶梅花、櫻花，因而在10多年前獲「神農獎」殊榮。

繼梅花之後，目前櫻花區的上萬棵「洲府枝垂櫻」、「河津櫻」大爆發，粉紅色的花海相當壯觀，他還搭設了一座有150公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開， 遊客紛紛拿起相機拍花或自拍，張洲府也與遊客們分享栽種櫻花的技巧，以及櫻花的特性。

前往賞花的遊客說，以往賞櫻都得要舟車勞頓入山，假日時前往還得飽受塞車之苦，這處位於平地的櫻花，漫步園區別有一番景緻，與山區的花卉相比毫不遜色，再也不用大老遠開車到山上賞花。

芬園鄉花卉休憩園區的河津櫻盛開，吸引大批遊客拍照留念。（記者湯世名攝）

芬園鄉花卉休憩園區園主張洲府漫步在「洲府枝垂櫻櫻花隧道」，別有一番風味。（記者湯世名攝）