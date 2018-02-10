祈願居溫暖開幕 林智堅：一起為花蓮祈福

市府喜迎農曆春節，請當代藝術家吳建興以老舊家具、數位燈箱打造高3公尺、長12公尺、佔地15坪的家屋式藝術裝置「出雙入對-祈願居」。（記者王駿杰攝）

2018-02-10 14:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕這不是破舊家具！市府喜迎農曆春節，請當代藝術家吳建興以老舊家具、數位燈箱打造高3公尺、長12公尺、佔地15坪的家屋式藝術裝置「出雙入對-祈願居」，藉此營造出穿梭時空感與祈願意涵，市府今天舉辦揭幕儀式，市長林智堅說，希望透過祈願居外的祈願卡為花蓮祈福。

行政處長白舒樺表示，祈願居高3公尺、長12公尺、佔地15坪，是由歷經921地震的藝術家吳建興打造而成，外部由老窗戶所組成，內部以舊家具堆砌成不規則的幾何空間結構，房屋光線由每天的日照決定，如同佇立市府前廣場的起家厝。

白舒樺說，祈願居從即日起至3月8日展出，除了2月15日（除夕）當日不開放，過年期間民眾都可以來體驗，開放時間為上午10點至下午5點。

林智堅指出，祈願居的設計者吳建興為當代活躍的年輕創作藝術家，參與國內外展覽逾20次，曾在竹市辦理《生活雙面刃-微觀面》、《島嶼映象》影像裝置藝術展，針對祈願居裝置，除深具意義的造型設計，他也規劃別出心裁的參觀方式。

林智堅說，民眾進入展間參觀時，需兩兩成對綁紅絲線手環，透過繫上手環，呈現人際樞紐的連結，建物內裝牆面則穿插竹市老照片燈箱，打造時光交錯的時間長廊，讓民眾漫步城市不同時期樣貌，同時還可將紅色祈願卡懸掛於屋內，為新年許下誠摯的願望。