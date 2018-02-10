國軍努力投入花蓮震災 民眾這句話讓志願役好鼻酸...

2018-02-10 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日強震重創花蓮，國軍弟兄與全台各地搜救隊在地一時間湧入花蓮救災，沒想到卻有人稱國軍為「米蟲」，還說「繳稅叫國軍去救災很正常」，讓一名志願役的網友聽聞感到鼻酸，不解為何會被冠上「米蟲」。許多網友則紛紛安慰他，「辛苦你們了！真的謝謝你們！」、「你們是我們心中的英雄」。

一名志願役網友9日在臉書社團「爆怨公社」po文表示，這次地震對花東地區的居民有很嚴重的影響，許多弟兄犧牲自己的休假期間站在前線協助救援，或許是命令無法反抗，但他今天放假聽到這句話，「我們繳了這麼多稅金，叫那些米蟲去救災很正常啦！」讓他當下覺得鼻酸，不解為何志願役的軍人會被冠上這樣的名號。

原po說，「救災前線多辛苦，吃也吃不好，有時候就簡單的一餐就解決，睡覺地方也沒有很好，就一個帳篷可能就是一個禮拜的家，洗澡可能就不用肖想了」。原PO感嘆的說，或許這是他們的義務，但被冠上「米蟲」這個名號真的很不好，他也自我勉勵，「辛苦各位弟兄姊妹，當我戴上這頂帽子是台灣的驕傲」。

許多網友見狀則要原PO不要理會那些酸民的言論，也留言安慰鼓勵他，「辛苦你們了，我很多軍人朋友！懂你們的辛苦與心酸！以你們為榮！」、「多數人還是肯定你們的辛勞、付出。加油！謝謝你們」、「酸民永遠都在，但你們的辛苦大部分人都知道，也很感謝，辛苦你們了」、「沒有國軍的付出，哪來的百姓安全福祉，國軍加油。」、「可敬的你們都很棒 辛苦了」、「你們是我們心中的英雄」。