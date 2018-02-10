連續被拗陪婆家親友吃飯出遊 她初四才能回娘家...

2018-02-10 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間，已出嫁的女性通常在初二回娘家，但有一女子表示，自己連續幾次在沒被通知的狀況下，被婆婆擅自決定要陪婆家的親戚聚餐或出遊，無法按個人意願在初二回娘家，讓該女子感到非常困擾。

一已婚女子本週一（5）在《BabyHome》討論區貼文表示，婆婆幾次在沒有徵求過自己意見的狀況下，要她初二陪婆家的親戚出遊或聚餐，導致該女要初三、初四才能回娘家。該女子表示，自己才結婚3、4年，「只有婚後第一次過年有初二回娘家」。公婆在婚後第2年過年跟她說，已經幫她訂好初二與婆家親戚聚餐的位置，要她初三再回娘家，讓準備好回家行李的她「當場傻眼」，但是公婆「都覺得這是小事」。

該女事後告訴先生「下不為例」，但今年婚後第3次過年，竟又被婆婆單方面告知「初三、初四他們要跟我老公的姑姑們、表妹們去新竹玩（過夜）...已經幫我們訂房間了，叫我初四再從新竹回娘家」。即使該女向公婆表示自己希望今年初二回娘家，公婆卻回「不用這麽麻煩」。女事主說，她覺得「公婆很愛自己幫我做決定⋯我覺得很煩！我不想被操控⋯⋯」，且「第一次這麼不期待過年⋯」，然而自己的先生「兩邊都不想得罪」，讓她不知如何是好。

網友們則建議，女事主可堅持自己的要求，否則「再放任，就是軟土深掘」、「再繼續配合下去就會没完没了，老公想當好人就讓他自己回婆家，妳自己回娘家就好！」、「可以說娘家也訂好餐廳和飯店，要一起去玩到初四」、「你和你先生說，以後大家輪流過年。第一年除夕到初五都在婆家。第二年換到娘家」。