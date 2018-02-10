大台中軌道建設路網 賴揆「成真1、2、3」挺林佳龍

2018-02-10 14:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長賴清德今天到台中市台鐵新烏日車站視察，在聽取完市府提出「大台中軌道建設路網」的簡報後，送市長林佳龍一個大禮，賴清德非常「阿沙力」表示，林佳龍在選市長提出「大台中希望1、2、3」，行政院的態度是「成真1、2、3」，就是「一次核定，2條軌道，3個城市的串連」。

行政院長賴清德今天在台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、交通部長賀陳旦、立委黃國書等人陪同下，到台鐵新烏日車站視察，了解高鐵、台鐵及捷運共構情形，中市交通局長王義川則提出山海屯環線一次核定，捷運綠線延長到彰化、捷運藍線延長及雙港輕軌捷運、太平霧峰輕軌捷運等需求等大台中軌道建設路網的簡報。

台中市長林佳龍表示，台中發展牽涉到中台灣，山海屯環線的預算核定一定要一次就要通過，他提出大台中1、2、3，一條山手線，二大國際海空港及三大副都心，但要有實際的軌道運輸才有用，市府所提出的預算中央請先通過，至於系統問題可以再討論。

立法院副院長蔡其昌則表示，現在市府跟他所爭取的，是關係到大台中2、30年發展的大建設，希望行政院能核定，而且他希望山海屯環線不能換車，讓乘客一次搭乘，不必換車，台中市未來發展可期，他更認為，行政院、立法院都可遷到成功嶺，對國土長遠規劃、均衡發展都有助益。

賴清德聽取完簡報後表示，市長林佳龍對台中市的規劃非常周延，未來30年台中市交通建設的發展，應該不敵今天市長林佳龍對台中市的規劃。

賴清德表示，今天到台中市，看到台中市的未來，他記得市長林佳龍在參選台中市長時，提出「大台中希望1、2、3」，就是一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心。

賴清德表示，今天他回應林佳龍與蔡其昌、立委們的要求，以「成真1、2、3」回應，一就是請交通部協助一次核定，2就是兩條軌道，3就是3個城市串聯。現場響起熱烈的掌聲。