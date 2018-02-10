開拓動漫祭今重回台大體育館，2300個參展攤位創新高，兩天預估吸引6萬人次。（記者林曉雲攝）

2018-02-10 14:03

〔記者林曉雲／台北報導〕過年前的動漫大場，「開拓動漫祭31」今天重返台灣同人聖地─台大體育館，共有2300多個攤位創歷年最多，現場人潮擠滿會場，場外則有各種精彩的Cosplay活動，主辦單位預估今明兩天的活動將吸引6萬人次參觀。

「開拓動漫祭」是提供素人獨立出版社團發表的平台，融合台灣時事的各種本土原創漫畫創作，以及惡搞衍生各種漫畫、插畫、電影、遊戲相關作品，再加上周邊各種動漫週邊商品、教學課程等，今明同時舉辦資料性同人「非典型專家博覽會」，與鄭問故宮大展先行展，許多原創漫畫也在今天發售最新作品。

為了心愛的作品，有大學生以輪流排隊方式，從昨天早上開始排隊，也有大學打算兩天都來。楊姓大學生表示，他是第二次來開拓動漫祭，已經先跟爸媽預支了紅包，想要買韋宗成老師《冥戰錄》最新刊，明天還有漫畫家高永花了5年的新作《記憶感應師》小說發表，他打算兩天都來開拓動漫祭報到。

描繪台灣基層醫護酸甜苦辣的本土漫畫《醫院也瘋狂》第8集今在會場首賣，作者從親身經驗出發，用有趣搞笑的方式呈現醫學院學生到醫師的工作真實情況；而專為推廣台南市觀光與文化，量身訂製的代角色小滿，則與台灣原創作者蠢羊合作新刊《府城少女！力吃上游》、《府城少女吃喝遊台南》，團隊們表示，這次作品讓兩邊角色們，一同帶領讀者們認識台灣小吃。

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