陸軍樂儀隊「讚」聲 新埔鎮新行政大樓熱鬧啟用

陸軍北測中心少將指揮官陳建義(右)今天也親自向新埔鎮長林保祿(左)道賀。(記者黃美珠攝)

2018-02-10 14:07

〔記者黃美珠/新埔報導〕新竹縣新埔鎮新的行政大樓今天正式落成啟用,落成典禮現場不僅有雲豹8輪裝甲車、雷霆2000多管火箭砲車等各式軍備現場公開展示,任憑來客實際登車體驗,就連陸軍司令部的樂儀隊也一身戎裝赴會,用精湛的演出道賀,獻出他們在新竹縣第1次應基層鄉鎮市公所之邀下鄉演出的處女秀,讓鄉親和路過的遊客都踴躍擠向新埔藝文廣場爭睹。

北測中心的少將指揮官陳建義也全程在場觀禮,新埔鎮長林保祿更是開心到數度站起身來舉高雙手、帶動在場鄉親鼓掌喝彩。

整個慶祝新大樓落成的儀式是由國立台灣交響樂團、以文山國小為主的在地百名學子的弦樂團演出拉開序幕,隨後就是雄赳赳氣昂昂的陸軍司令部儀隊演出。

這些平時在迎送國賓、雙十國慶、元旦升旗等國家重要場合上才得見的陸軍儀隊演出,他們精神抖擻和整齊劃一的交接動作,就連外國遊客也有不少慕名,甚至為了一睹他們的丰采,而特別到他們的駐防點參訪。

除了前述制式、陽剛的操演動作,陸軍儀隊也帶來去年臺北世大運歡樂的主題曲「擁抱世界、擁抱你」,展現原住民傳統輕快風格,加入亂打、拉丁節奏,營造現場熱情活潑的氣氛。

稍後登場的陸軍司令部陸軍樂隊也不讓儀隊專美,他們一出場就是以節奏感強烈的鼓聲帶出披頭四家喻戶曉的「I want to hold your hand」,展現軍民一家親的熱情。

接著樂隊不僅改奏出輕快、討喜的日劇「月薪嬌妻」主題曲,他們還一身戎裝地大跳「月薪嬌妻」,讓現場鄉親也跟著嗨了起來。

隨後他們配合新埔客家鄉的地利,樂曲轉換改傳出「客家本色」、「採茶歌」,最後才以一連串的新年組曲向所有在場者拜早年,搏得滿堂彩。

相關影音

陸軍司令部儀隊精神抖擻為新埔鎮新的行政大樓落成啟用而演出。(記者黃美珠攝)

陸軍司令部陸軍樂隊今天一身戎裝大跳「月薪嬌妻」,博得滿堂彩。(記者黃美珠攝)

陸軍北測中心出動軍備做靜態展示,向新埔鎮的鄉親祝賀。(記者黃美珠攝)

鄉親和來客在新埔鎮新的行政大樓後方實際登車體驗各式戰車,樂得不得了。(記者黃美珠攝)

雷霆2000多管火箭砲車也在展示的軍備之列。(記者黃美珠攝)

鄉親和來客在新埔鎮新的行政大樓後方實際登車體驗各式戰車,樂得不得了。(記者黃美珠攝)

小男孩很專注地聽著陸軍官兵解說手中軍備的性能。(記者黃美珠攝)