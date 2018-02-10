生命探測儀失效？ 日官員：救援不會只靠一種儀器...

日本搜救隊所帶來的高階生命探測儀，一度測得加拿大籍港裔夫妻有微弱生命徵象，但最後仍然悲劇收場，遭到外界質疑生命探測儀是否失效。（資料照）

2018-02-10 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕來台支援花蓮救災任務的日本搜救隊，今（10日）上午經評估後認為任務結束，已經準備離開台灣。其中日方所帶來的高階生命探測儀，一度測得加拿大籍港裔夫妻有微弱生命徵象，但最後仍然悲劇收場，遭到外界質疑生命探測儀是否失效。日本官員表示，救援不會只靠仰賴一個儀器，就算是台灣救難團隊也會用各種儀器分析。

綜合媒體報導，7名日本搜救隊來台救援36小時，離開花蓮前，向死傷最慘重的雲門翠堤大樓受難者致上深深一鞠躬，並脫帽致意，希望花蓮能盡早走出災痛，台灣不要再有天災。

日本負責帶隊的外務省調整官原田優表示，日本從來沒有忘記在311大地震時，台灣所給予的援助，所以這次帶了特別的高階生命探測儀來幫忙，但仍沒有救出有生命跡象的受困民眾，感到相當遺憾。

對於外界質疑高階生命探測儀是否失效？原田優指出，救難工作仍是由台灣主導，日本只是提供器材，並指導台灣救難人員使用，沒有辦法做任何推斷，而且救援不會只依賴一種儀器，台灣救難團隊也透過各種儀器做分析。

7名日本搜救隊來台救援36小時，離開花蓮前，向死傷最慘重的雲門翠堤大樓受難者致上深深一鞠躬，並脫帽致意。（中央社）