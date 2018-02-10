台中警方公佈台中火車站及轉運站春節疏運措施

2018-02-10 13:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中火車站及客運轉運站平時交通狀況已相當繁忙，因應即將到來的春節假期交通流量大幅度增加，轄區第三分局為妥善規劃連續假期間的交通疏導勤務，分局長陳仕諺最近多次邀集相關單位研商會勘後，提供市民春節疏運小撇步。

警方指出，預計自107年2月14日（小年夜）中午12時以後至2月15日（除夕）日間、2月17日（初二）日間及2月19日（初四）、20日（初五）中午以後，上述尖峰時段交通流量將大幅度增加，首先就台中火車站部分，旅客臨時上下客均應駛入復興路四段161巷地下停車場，善加利用30分鐘免費的便民措施，切勿貪圖方便違規於復興路上下客，甚至違規迴轉或併排停車，造成車流阻滯。

一、 汽機車：

自復興路三段往四段往東（往大魯閣新時代購物中心方向）的車輛，可於立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路。

自復興路四段往西（往車站方向）的車輛，可右轉161巷進出地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車，該路段自107年2月1日起已列為重點取締及拖吊路段。

二、 行人：進出火車站可行走復興路四段149巷標線型人行道（全家便利商店旁），避免走入復興路四段161巷車行動線。

三、 計程車：旅客可於地下停車場或復興路搭乘計程車。

至於台中轉運站因春節連續假期加班車輛發車量大增，建國路因路幅不足，出站車輛可能造成回堵塞車，警方已協調各家客運進站分流，另轉運站周邊時有機車違規停放人行道，緊鄰轉運站即有汽機車收費停車場，請旅客勿違規臨時停車或併排停車，即日起已配合交通局實施拖吊及違規逕行舉發。