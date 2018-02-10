120公分高毛筆揮毫 陳世憲為故宮南院寫巨幅春聯

書法家陳世憲運筆流暢，寫下故宮迎燈會等字。（記者王善嬿攝）

2018-02-10 13:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立故宮博物館南部院區今天邀請意象書法家陳世憲，現場揮毫書寫每幅長10公尺、寬2公尺，寫有「故宮迎燈會，國寶慶元宵」等10字共2幅春聯，在燈會期間懸掛院區南側大門祈福迎春。

陳世憲為此使用羊後腳跟的毛，特製高約120公分的毛筆，沾壓克力顏料在帆布上行筆、按捺跟轉折，人隨筆靈活舞動，民眾見狀驚豔，原以為陳世憲用拖把寫字，沒想到是真的毛筆。

陳世憲今天上午照慣例品酒後即興創作，還特邀莫斯科交響樂團中提琴首席現場拉小提琴伴奏，陳世憲隨即提筆書寫、一氣呵成；他表示，創作融合故宮南院建築特色，以濃墨、飛白展現，是他寫過字體最大的作品。

故宮南院副處長林天人表示，故宮南院除配合台灣燈會推出主題特展，16日初一上午11點、下午3點二次發送糖果跟紅包袋，17日初二跟18日初三下午3點，有隨心所欲樂團及天宏園掌中劇團演出，19日初四下午1點到5點，舉辦捏麵人表演跟體驗活動。

書法家陳世憲運筆流暢，寫下故宮迎燈會等字。（記者王善嬿攝）

陳世憲用高約120公分的毛筆，替故宮南院寫巨幅春聯，寫之前還要先暖身。（記者王善嬿攝）