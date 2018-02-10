綠川水岸啟用 賴揆讚「全台最具典範的河川改造」

2018-02-10 13:46

〔記者張菁雅／台中報導〕鄰近台中火車站的綠川整治第一期工程完工，行政院長賴清德今日出席啟用典禮，稱讚這是全台灣最具典範的河川改造工程，值得其他縣市學習與效法。

綠川過去因為遭民生廢水污染，河道被加蓋，台中市長林佳龍上任後，決定將綠川掀蓋，進行水質改善、防洪治水及景觀營造等工程，第一期整治工程長約610公尺，在105年5月開工，共投注8.5億元。

林佳龍表示，過去綠川的臭味讓附近店家無法忍受而移往他處營業，為了還給市民一條具備「親水、防洪、治水」的河川，市府在中央支持下進行整治工程；綠川重獲新生，加上先前整治完成的柳川，中區的兩河流域文化逐漸成型，他期許「綠柳成蔭，川游不息」，帶動舊城區翻轉。另外，市府將持續推動綠川全段整治，並爭取前瞻計畫補助，預計至109年分3年完成，總經費達13億餘元。

賴清德指出，他仔細觀察林佳龍和團隊推動市政的方法，歸納出3項特色，首先是「化腐朽為神奇」，綠川就是最好的例子；其次是「以小搏大」，綠川第一期經費8億餘元，環保署支援近2億元；全段綠川整治計畫經費13億餘元，環保署又支援3億餘元、營建署也支援9億餘元。

賴清德說，從綠川整治工程也看到林佳龍的魄力及用心，要讓綠川重見天日，工程技術不是問題，最困難的是過程中要與市民、民代等溝通與說明，這必須花費很多心思，台灣目前進行的各種大小工程，最困難的部分就是取得市民的支持，過程中的辛苦，非外人所能夠理解。

賴清德同時表示，綠川將會是全台灣最具典範的河川改造工程，值得其他城市學習與效法，過去幾十年來，台灣因為經濟發展將河川加蓋的情況，可以藉此改造手法，讓河川重見天日。