鶯歌運動公園啟用 25日前全館免費

位於三鶯陶瓷藝術園區旁的新北市鶯歌運動公園，今天起試營運。（記者賴筱桐攝）

2018-02-10 13:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於三鶯陶瓷藝術園區旁的新北市鶯歌運動公園，今天起試營運，場館結合陶瓷文化設計，場館內部設有體適能中心、飛輪教室、綜合教室及綜合球場等設施，全館自今天起至2月25日（除夕、初一休館）提供民眾免費體驗，開放時間每天上午8點至晚間8點，歡迎市民揪團來運動。

體育處表示，近年市府致力將新北市打造為運動城市，建構完善運動設施，營造全市運動氛圍，100年起規劃14座國民運動中心及3座運動公園，目前已有11座運動中心啟用，服務超過2500萬人次，並提供免費公益時段，其中公益使用人次達到212萬，鶯歌運動公園將規劃週二樂齡日及公益時段，有助於三鶯地區銀髮長者運動人口一起「動健康」。

2月10日起至2月25日試營運期間，全館運動設施免費，並規劃一系列免費體驗課程；3月1日正式營運，提供設籍於鶯歌區里民6個月內，體適能中心單次購票9折優惠，詳情請查詢鶯歌運動公園官方粉絲團。

新北市鶯歌運動公園今天舉行啟用暨試營運典禮，地方民代都來參與。（記者賴筱桐攝）