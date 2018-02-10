烏崁高麗菜王比賽登場 義賣每顆萬元捐花蓮

烏崁種高麗菜以個頭大聞名，比小孩的頭還大得多。（記者劉禹慶攝）

2018-02-10 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第二屆澎湖烏崁種高麗菜王競賽，今在烏崁社區舉行，計有23位農民報名參加，平均年齡73歲，最長者為90歲，現場也舉行3顆高麗菜義賣，每顆以萬元高價售出，所得捐給花蓮地震災民，展現出離島不離心的大愛精神。

已冠名的烏崁種高麗菜，以個頭大聞名全台，顧名思義主產區為馬公市烏崁里，繼去年首度舉辦高麗菜王比賽後，今年再接再勵，辦理「2018澎湖新高麗菜王」競賽活動，由食品專家陳明宗、鄭採艾夫婦與烏崁社區發展協會共同主辦，雖然今年受到東北季風提早來臨影響，產量不豐，但仍有23位農民報名。

今年配合烏崁社區元宵節燈會舉辦「澎湖新高麗菜王」競賽，由社區理事長黃健忠主持，澎湖縣長陳光復、馬公市長葉竹林、議員呂黃春金、陳慧玲、蘇陳綉色、前議長黃建築、馬公市代表黃旭輝、譚蘭芬、林投社區理事長吳政隆等人都到場共襄盛舉，會場也設計7道高麗菜風味餐，讓參加民眾大快朵頤。

另外震驚全國的花蓮震災，澎湖雖僻處離島，但卻跨海送出關懷，會場也舉行高麗菜義賣，3顆高麗菜分別以1萬、1萬及1萬2千元高價售出，得標者為洪三元、葉明添及邱國座等人；至於眾所矚目的高麗菜王選拔，因參賽者認為需要將葉幅捨去，實際測量菜心重量，因此將移至元宵節公布得獎名單，並頒發獎金與獎座。