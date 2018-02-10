遊花蓮先車禍又換民宿…中客1家5口不幸住進死亡旅店

救難人員稍早從雲門翠堤大樓201室挖出男性中客遺體，並交由救護車送出。（記者花孟璟攝）

2018-02-10 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震造成雲門翠堤大樓倒塌，入住「漂亮旅店」201室的4大1小中國旅客被埋。據悉，這幾名中客當晚原定入住位於七星潭的民宿，沒想到先是在墾丁前往花蓮的途中發生車禍，後又因故改投「漂亮旅店」，最終不幸遇上死劫。

媒體報導，雲門翠堤大樓2樓為漂亮生活旅店，其中201房住有中國籍一家3代5口，包括丁文昌、何鳳華夫婦，及女兒丁守慧、女婿楊捷，還有12歲的外孫楊浩然。他們一行人5日近午從墾丁搭乘小巴前往花蓮，中途卻在南迴公路遇上車禍，行程因而受阻約1小時。

負責處理車禍的屏東縣枋寮分局草埔派出所員警表示，由於南迴公路施工車輛回堵，載有5名中客的小巴士不慎追撞前方大貨車，所幸並未造成人員受傷。該名警員指出，車禍發生於5日中午12點20分，5名中客的行程因而耽擱約1小時，直到下午1點多才由小巴的租賃公司另派車輛載他們前往花蓮。

據悉，這5名中客隨後一路參觀三仙台、八仙洞及北回歸線後，當晚原定至七星潭的民宿下塌，但由於該間民宿與火車站的距離太遠，他們最終決定改投「漂亮旅店」，而監視器畫面稍早曝光，只見5人拖著行李箱步向漂亮旅店，沒想到恐就此成為他們的「最後身影」。