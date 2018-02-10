石牌驚見海市蜃樓？ 網笑回：那是我家啦

網友發文詢問「石牌有海市蜃樓？」（圖擷取自PTT）

2018-02-10 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣能見度不佳，多處都起了大霧。有網友昨（9）日在PTT發文詢問「石牌附近出現海市蜃樓？」，並PO出多張出現在雲海中的建築物照片，引發網友熱烈討論。

網友指出，昨日下午約5時，在石牌附近看到海市蜃樓，直呼「好猛，我看到後大概五分鐘就消失了，有人知道這是哪裡的建築嗎？有掛嗎？」，天空之城的景象，令他嘆為觀止，還強調真的沒有修圖。貼文一出，引起網友熱議，馬上就有人指出「這不就文化大學的建築嗎？」

網友紛紛笑回「快通知NASA」、「等等！我上去看看有沒有寶藏」、「仙界出現啦」、「文化大學聽說教授點名，後排的同學可以在霧中從後門溜走」、「全台最高學府：天空之城」，也有文化大學學生回應「翹課都要趁這種天氣老師才不會發現啊！」、「懷念那種雲霧從教室漂走的日子」

仔細一看，不難發現照片中的建築為文化大學校舍。（圖擷取自PTT）

還有網友貼上文化大學校舍logo，貼心供大家比對。（圖擷取自文化大學官網）