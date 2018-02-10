雲門翠堤搜救72小時 救難人員接觸到201核心

花蓮雲翠搜救超過72小時，宜蘭消防接觸到201號房核心區域。（記者林敬倫翻攝）

2018-02-10 01:15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕花蓮強震過後，現在還有雲門翠堤大樓5名中國遊客尚未尋獲，就在今天凌晨12點左右，強震後搜救任務達72小時，宜蘭、台北、桃園和基隆等消防人員，從被埋在地底的4樓以人工方式往下打通，接觸到201號房核心，搶救行動有重大突破。

雲門翠堤大樓2樓為漂亮生活旅店，其中入住201號房5名中國籍遊客，分別有4大1小待尋，昨天晚間開始，各地消防人員以15人為一個編組，輪番進入大樓搜救，這次嘗試從4樓401房進入，往下打通到201號房搜救。

由於強震過後大樓倒塌，雲門翠堤大樓4樓其實是被埋在地底下，裡面鋼筋斷裂扭曲，天花板和地板也擠壓變形，讓消防人員只能或爬或趴，往下打通地面和天花板，並且時時刻刻擔心餘震的發生，就在今天凌晨12點，第2梯次人員接觸到201核心，現在第3梯次人員已經接棒進入，目前挖掘工作已經到2樓，發現雜物準備清除，現場同仁也聞到異味，結構技士表示方位正確。

大樓內除了有消防人員輪番搶救，還有工人協助鑽洞，但是因為裡面相當危險，許多斷裂的鋼筋，工人還被劃傷流血，可是也忍痛繼續打洞，無論是工人還是消防，大家都不眠不休持續努力中，希望能盡快找到5名遊客。