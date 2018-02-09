全台154萬戶未符合耐震標準 陳其邁：應雙管齊下解決

2018-02-09 23:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮強震造成多起樓房塌陷傾斜，民進黨立委陳其邁今日表示，政府應居安思危，透過去年三讀通過的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「都市更新條例」修法雙管齊下，加速協助危險老舊建物健檢及重建，才能讓民眾住得安心。

據內政部統計，全國30年以上建築約384萬戶，未符合耐震標準者約154萬戶；陳其邁指出，台灣位處環太平洋地震帶上，有感地震發生頻繁，早年多數建物耐震設計與現行規範有差距，這些問題未來都亟待解決。

陳其邁提及，自今年1月開始，行政院為配合「危老條例」上路，並延續原先「安家固園計畫」，核定「建築物耐震重建輔導試辦計畫」，將補助都市危險及老舊建築物辦理結構安全性能初步評估、詳細評估，若符合危老資格，政府可加速協助辦理重建計畫；後續不論是規劃設計、重建資金，都會有相關配套，可透過銀行融資來辦理。

為加速防災型都更推展，陳其邁指出，依現行「都更條例」規定，有更新急迫性，政府應迅速劃定或變更更新地區，加速更新進程，在修法上，也應將符合「危老條例」規定的危險老舊建築，一併納入都更。

此外，內政部今年一月部務會報通過「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」修正草案，明定未來建築物及旅館、電影院、商場等所有權人、使用人定期檢查及申報義務，須全面落實建築物耐震能力定期評估檢查；陳其邁建議，政府應有完整補助輔導方案，以保障民眾安全。