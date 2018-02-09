明天鋒面過境有雨 週日寒流又要報到！

明天受鋒面過境影響，北部、東半部及中南部平地地區仍會有局部短暫雨情況。（資料照）

2018-02-09 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕《中央氣象局》預報，明日（10日）清晨，氣溫仍低，北部及中部地區低溫約14至16度；宜蘭、花東及南部地區約15至19度。雖然白天氣溫開始回升，但鋒面通過，中部以北及澎湖、金門、馬祖仍會有短暫雨。

《天氣風險公司》表示，新的鋒面及寒流週日報到。屆時又將轉為寒冷天氣，目前預測這波寒流將影響台灣直至下週二清晨，中部以北空曠地區都有機會出現7、8度的低溫，提醒民眾多注意保暖工作。

降雨方面，明天早上水氣偏多，各地都有局部降雨情況發生，不過，中午以後，中南部平地將轉為多雲可見陽光的天氣。而新的鋒面在台灣附近形成。受鋒面過境影響，北部、東半部及中南部平地地區仍會有局部短暫雨情況。其中，北部及東南部一帶機率較高。另外，海拔3000公尺以上高山，若氣溫及水氣得宜，還是會有降雪情況發生。

而受到強震重創的花蓮地區今晨還是只有13.6度的低溫，白天氣溫明顯有回升的趨勢。預估明日可達22度左右，天氣多雲。提醒災民不要因為恐懼餘震發生而住在外面，同時也提醒民眾多涉略地震防災知識，注意保暖。另外因為連日降雨土壤含水量高，加上台灣東部地區近期地震頻繁，路基及邊坡土石容易鬆動，恐有坍方、落石的危險，提醒計畫行經蘇花公路、中橫公路等路段的用路人要特別留意路況資訊。

而東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海都會有長浪發生，提醒海上作業或是要進行海邊活動的民眾要注意安全。金門及馬祖地區則易有局部濃霧或低雲狀況發生，交通往返請留意航班資訊。

空品方面，中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區呈「橘色」提醒；北部及竹苗地區呈「普通」等級；宜蘭及花東地區則是「良好」等級。