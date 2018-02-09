竹縣夫妻結髮70年鶼鰈情深 養育15子女、5代上百人

新竹縣湖口鄉高齡92歲的黃本英與87歲妻子黃林窓妹，結髮70年來鶼鰈情深，靠務農養育15名子女，子孫滿堂，是人人稱羨的恩愛夫妻。（記者廖雪茹攝）

2018-02-09 23:07

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉高齡92歲的黃本英與87歲妻子黃林窓妹，結髮70年來鶼鰈情深，靠務農養育15名子女，不曾打罵過孩子，數十年來每天走路2小時，身體硬朗，去年還有了第5代玄孫，子孫多達100多人；每年春節，子孫返家探視老人家，兒孫滿堂，十分熱鬧。

現仍擔任湖口鄉農會小組長的黃本英，長年熱心參與農會事務。幼年接受日本教育8年，曾赴高雄岡山機場做工數年，22歲經媒人介紹，迎娶新埔客庄17歲的林窓妹，兩人胼手胝足，同心合力照顧8甲茶園、1甲多稻田並飼養家畜，靠務農維持家計。

夫妻倆婚後20年陸續生了6個兒子和10個女兒，1女么折。15個子女各自成家立業，投入各行各業，除長子搬到宜蘭，次子移居南投，其他都在新竹地區開枝散葉，孫子女37個，去年更有了玄孫，5代子孫繁衍100多人。

多子多福氣，但在農忙之際如何養育？曾榮獲模範母親、優良示範農家獎的黃林窓妹說，就大的帶小的啊！還好，孩子們都很乖，相親相愛不計較，雖然難免會調皮搗蛋，但都守本份，從不曾讓他們傷心、失望。

黃本英回憶，早年住宗祠橫屋，全家睡在同一個通舖，起床時驚訝發現怎麼少一個，突然就聽到女兒睡醒的哭聲，原來她滾到床底下了！

老8黃明上說，他由兄姊帶大，父母經常告誡他們要正正當當，不偷不搶；印象中，雙親不曾打罵過他們，都是講道理。15個孩子都唸到國中或高中。

兩老粗茶淡飯，克勤克儉，直到30年前田地被高爾夫球場業者收購才退休。黃本英說，夫妻倆每天清晨起床，先空腹飲一茶匙茶油，然後就沿著路邊散步兩個小時才回家；他不抽菸，只是年輕時愛喝兩杯。

夫妻倆朝夕相處70載，偶爾也會鬥嘴，但鮮少生氣，各退一步、相互扶持，恩愛之情令鄰居街坊稱羨。

湖口鄉長安村堪稱是長壽村，黃氏家族以書香傳家，黃六成祖堂「千頃第」位在北窩，是大地主。黃本英的姪兒黃健二表示，祖先講閩南話，16世來台祖落腳桃園新屋，18世遷居竹縣湖口，後代出了7名秀才，靠教書起家，曾獲清光緒皇帝欽褒「節孝」匾額，今桃園楊梅秀才窩、秀才路即是因黃家而命名；多名家族長輩都高齡8、90，最年長106歲。

有趣的是，早年黃氏先祖還規定，迎娶的客家媳婦4個月內一定要會說閩南話，因此雖然世居客庄、說客家話，黃家人個個都會講閩南話。

湖口鄉長林志華表示，2年前黃本英90歲大壽，子孫上百人從各地返鄉，席開10幾桌。每年農曆春節，9個女兒回娘家探視雙親，吃飯都要4、5桌才夠，家裡充滿歡笑聲，幸福、熱鬧的大家族景象，在現代工商業社會相當難得一見。

相關影音

新竹縣湖口鄉長安村堪稱是長壽村，當地黃氏家族以書香傳家；其中高齡9旬的黃本英和妻子黃林窓妹，育有15名子女，迄今5代子孫多達100多人。（記者廖雪茹攝）

黃本英和黃林窓妹夫婦，務農養育15名子女，圖為其中8個女兒的合照。（黃本英提供，記者廖雪茹翻攝）

黃本英長年熱心農會事務，結髮妻子黃林窓妹則曾榮獲模範母親、優良示範農家獎。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長安村北窩的黃六成祖堂「千頃第」，家族以書香傳家，先祖出了7名秀才，曾獲清光緒皇帝欽褒「節孝」匾額。（記者廖雪茹攝）