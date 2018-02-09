墾丁滷味引發連串消費爭議 消保官：幾無申訴爆料居多

墾丁大街今天出現人潮，飯店也傳出一房難求或高訂房率的訊息。（記者陳彥廷攝）

2018-02-09 22:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁觀光近年人潮劇烈下滑，去年底墾丁大街還爆出「滷味之亂」的消費糾紛事件，網路掀起指摘及爆料風潮，今天屏東縣政府數個單位，在春節前往墾丁稽查，力勸業者打造友善的消費環境，不過，消保官吳清宜面對媒體訪問時也表示，墾丁的消費糾紛仍僅止於網路上發言，實際上尋求公部門協調者卻相當稀少。

墾丁前幾年受惠中國低價團客湧入，從環境的硬體到服務的軟體皆有下滑趨勢，但收費卻因人潮過多而拉高，皆為不爭事實；去年全年觀光人次預估不會超過450萬，與103年的837萬相比幾近腰斬，今年元旦又遇上「滷味之亂」，不見熱潮，而網路評論總與「物難有所值」、「不如出國」相關。

屏東縣政府為提振墾丁消費環境，今天以消保官為首的數個單位，前往墾丁聯合稽查，除抽查旅宿業者，並沿墾丁路向餐飲業者宣導，要求業者注意環境，最後稽查結果，其中2家民宿業者飲水機維護紀錄表未確實登記，其中1間還有販售文創商品無商品標示的情形，至於26間餐飲店都符合規定。

今天稽查單位還到曾爆出爭議的其中1家吳師傅滷味稽查，未發現爭議，連「時價」者現在也都有現時「實價」；26家中只有其中1家牛肉分裝標示不清楚，現場已要求立即改善，並將再前來確定改善的情況。

墾丁地區的消費糾紛甚囂塵上，但公部門所接獲案件稀少，吳清宜受訪時回應，進線到消保專線申訴墾丁地區的消費糾紛案件極少，倒是出現在網路上及新聞者較多，她建議，若遇消費糾紛，消費者可撥打全國消費者服務專線1950或縣府的服務專線1999。

吳清宜指出，墾丁的消費以旅宿及餐飲為主，建議消費者可從《台灣旅宿網》上挑選合格民宿，抵達現場亦可檢查民宿是否具「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識；而購物及餐飲消費則請看清楚商品標示內容，若不清楚應先向業者詢價後再視個人意願決定是否購買。

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