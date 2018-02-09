921震災各界伸援 南投香腸攤車繞半個台灣送暖

吳惠風的香腸攤車，出現在國聯五路上，烤香腸的香氣四溢，讓許多救難人員聞香而來，品嘗免費的香腸後，直說讚！（記者俞肇福攝）

2018-02-09 22:13

〔記者俞肇福、林欣漢／花蓮報導〕「受人點水之恩，必當湧泉相報」！

南投賣香腸37歲的吳惠風、陳如君夫妻，難忘921地震，全國各界伸援到故鄉南投縣集集鎮救災重建；吳惠風夫妻一聽到花蓮強震，與3位好友從南投開著發財車與自小客，繞了半個台灣，開了500公里、12個小時的車到花蓮；今天一早10點就在雲門翠堤大樓外馬路上，免費提供烤香腸，油炸杏鮑菇給救難人員，希望盡一份台灣人互相幫助的力量。

吳惠風低調地說，救災我們不會，我們只會烤香腸、油炸杏鮑菇，就讓我們免費提供烤香腸、油炸杏鮑菇，讓救難人員吃飽飽去救災；吳惠風說，他們一共準備3萬元的香腸、杏鮑菇，如果這2天就出貨完畢，還有需要，會再留下來提供自己心力。

吳惠風說，花蓮地震發生後，修車的朋友陳得賢、賣小吃的張裕鈞、陳彥錡，上次沒有跟到台南救災，這次主動打電話問他何時出發，來花蓮為救災盡份心力；吳惠風的烤香腸攤車出現，烤香腸的香氣四溢，吸引救難人員到場品嘗，看到大家吃的津津有味，吳惠風說，看到大家吃得開心，他與朋友繞了半個台灣、開了12個小時，一切的辛苦總算都值得了！