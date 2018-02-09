201號房傳屍臭又有瓦斯味 專業人員：不該讓救災人員進去

雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201號房仍有4大1小中國旅客受困，搜救人員晚間持續搶救。（記者簡榮豐攝）

2018-02-09 22:03

〔記者簡惠茹／花蓮報導〕消防人員目前嘗試從雲門翠堤大樓4樓往下打洞到2樓搜尋5名中國籍遊客，但是201號房已經聞到濃濃屍臭，現場又傳出有瓦斯味，消防人員緊急暫時撤離。專業人員指出，4樓早已擠壓的不成形狀，且今日稍早出動生命探測儀也沒反應，搜救人員根本不應該進去，餘震一來後果不堪設想！

專業人員說，雲門翠堤4樓早已被壓在地底下，地面非常傾斜，而且鋼筋都已經擠壓的層層堆疊，天花板和地板早已夾在一起，結構相當脆弱，而且花蓮目前餘震還在發生，難道社會大眾希望這些英勇的救災人員被犧牲？現在只能祈禱不要有餘震。

專業人員說，日本311救災就有出現許多案例，明明不可為，但是為了社會觀感，不敢直接動用大型機具，造成許多救災英雄犧牲，現在雲翠大樓的狀態，早就可以讓大型機具進入，希望政府當局可以做出最合理的判斷。

現場以15名消防人員為單位，2小時輪一班，進到已經埋在地底下變成「夾心餅乾」的4樓，打算鑽洞到2樓；夜間約10點，又派出第2梯次共15人進入4樓搜救，包含花蓮縣、宜蘭縣、台北市、基隆市、桃園市及新竹縣消防人員。